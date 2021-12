Thiaguinho é visto aos beijos com Bruna Griphao na Sapucaí, diz colunista

O cantor Thiaguinho foi visto aos beijos com a atriz Bruna Griphao, em um camarote da Marquês de Sapucaí, durante um after com diversos famosos. De acordo com informações da coluna de Leo Dias, no Uol, a atriz negou o beijo e afirmou que Thiaguinho seria como um pai para ela.

“Eu to chocada. Toda hora uma nova. Eu respeito muito o trabalho dos jornalistas, inclusive o do Leo, mas isso é absurdo. Costumo ignorar essas notícias, mas dessa vez foi muito pesado porque eu conheço o Thiago há anos. Ele é quase um pai pra mim. Espero que a coluna se retrate. Essa mentira é absurda. Apurem mais as notícias antes de saírem espalhando. Falta de respeito”, disse ela nas redes sociais.

Até o momento, a assessoria de Thiaguinho não comentou o caso.

