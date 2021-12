Thiago Gagliasso publica foto com rosto 'machucado' e causa polêmica

Após discutir com o irmão, Bruno Gagliasso, e a cunhada, Giovanna Ewbank, o ator Thiago Gagliasso se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. Ele publicou uma foto na madrugada deste sábado, 27, com o rosto aparentemente ensanguentado e sugeriu, de forma irônica, que havia sido agredido em uma festa.

“Segundo a mídia… irmão do ator famoso se envolve em confusão e sai agredido de boate em SP #MaeÉMentira”, escreveu na publicação.

O post dividiu os seguidores, e alguns esclareceram que ele só estava fazendo uma ‘piada’ porque estava em uma festa à fantasia. “O povo dramático o menino só fez uma brincadeira de halloween”, comentou uma internauta. “Gente é halloween, deixa o menino zoar”, escreveu uma seguidora.

No entanto, alguns internautas não concordaram com a publicação e criticaram o ator. “Você não deve ter noção do quanto isso tá feio pra você!”, disse um. "Perdeu a noção de vez! 15 min de fama”, disse outra. “Deve ser triste mesmo ser o irmão sem talento e que só consegue aparecer na mídia depois de polêmicas. Forças!”, comentou mais um.

Após diversas críticas o ator explicou sobre a primeira imagem: "era apenas a festa de Halloween". E seguiu: "É mais ou menos assim na vida real! (...) Marque aqui aquele seu amigo que uma lida na notícia, e não entende nada do que se trata".

