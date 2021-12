Théo Becker é acusado de agredir jornalista com socos

Conhecido pelo temperamento forte, Théo Becker se envolveu em mais uma polêmica. Agora o ator está sendo acusado de ter agredido um jornalista em sua casa.

Segundo o colunista Léo Dias, do Jornal O Dia, um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na 42ª Delegacia Policial, situada no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro.

De acordo com o boletim, o jornalista Ruy Ennes foi agredido pelo ator em uma festa na casa dele, em outubro deste ano. Na briga, iniciada sem motivo, Théo teria dado socos na cabeça e no pescoço do jornalista e, em seguida, expulsado ele de seu apartamento.

No ato, Ruy acabou caindo no chão desacordado. Uma audiência já foi marcada e será no dia 15 de fevereiro.

adblock ativo