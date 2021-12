The Rock posta foto aos 16 anos e revela problemas com a lei

O ator Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, publicou, em seu perfil no Instagram, uma foto de quando era adolescente, na noite desta quinta-feira, 6. Na legenda, ele brincou com o bigode que usava na época e confessou que tinha problemas com a polícia.

"Da época que eu tinha 16 anos. Eu já havia passado por quatro colégios e sido expulso por problemas com a lei. Eu já tinha 1,93 e pesava 102kg e mantinha uma taturana sobre o meu lábio (também conhecido como bigode pornô)", escreveu The Rock em uma parte da mensagem.



The Rock é famoso no cinema por protagonizar filmes como: "O Escorpião Rei", "Treinando o Papai", "O Fada do Dente", dentro outros. Este ano ele já estrelou "Hércules" e "San Andreas".

