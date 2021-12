Thammy mostra resultado de cirurgia nos seios em livro; veja

Thammy Miranda fez uma cirurgia na qual retirou os seios e sempre manteve mistério do resultado. Mas o segredo acabou com o lançamento da biografia "Thammy: Nadando contra a corrente", livro no qual ela aparece com os novos peitos. A imagem foi divulgada pela coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

"Thammy: Nadando contra a corrente" foi escrito pela jornalista Marcia Zanelatto e mostra a infância do filho de Gretchen até as mudanças que ele realizou para mudar de gênero.

