Thammy mostra peitoral peludo em revista

Thammy Miranda mostrou o novo visual para a edição de novembro da revista "Mais Jr", voltada para o público LGBT - lésbicas, gays, bi e transsexuais. Ele é o destaque da publicação e aparece com uma camisa aberta, mostrando o peitoral peludo por conta dos hormônios que toma.

Thammy falou sobre a retirada das mamas. "Decidi que era a hora de retirar (as mamas). Eu não aguentava mais conviver com aquilo", disse na entrevista para a revista. A foto do filho de Gretchen movimentou as redes sociais. "Pensa rápido e me diz: Você faria o boy da primeira foto? Eu faria linda! Esse é Thammy Miranda em ensaio super ousado, exibindo o peitoral peludo para a capa de uma revista", escreveu o perfil de Nana Rude.

