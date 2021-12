Thammy Miranda faz propaganda de produtos para barba

Em viagem aos Estados Unidos, onde casou-se com Andressa Ferreira, Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, aproveitou para fazer propaganda de um produto que, de acordo com ele, faz com que sua barba cresça.

"Pelo menos umas cinco ou sete vezes por dia eu recebo alguém me perguntando: 'O que você faz?'. Tá aí", contou ele através dos stories de seu Instagram.

Em seguida, fez questão de alertar seus seguidores: "Consulte seu médico, vê se você pode passar, se não vai dar nenhum tipo de alergia. Pra mim é de boa, tranquilão. Não tem problema nenhum, mas dá uma consultada no seu médico. Eu garanto: fica com uma barbinha de respeito".

