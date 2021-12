Thammy Miranda é comparado a Tony Ramos

O promoter carioca David Brazil brincou com Thammy Miranda. O filho de Gretchem fez uma cirurgia para retirar os seios e tem usado hormônios masculinos, o que tem lhe dado cabelos perco corpo. "Caraca, aí! Thammy Miranda tá quase um Tony Ramos!", escreveu no Instagram.

Na imagem, Thammy esconde o queixo, como se tivesse uma barba no local. Mas os seguidores já aprovaram a transformação de Thammy, que deve mostrar o visual na Bienal de Livros do Rio de Janeiro. "Muito lindo, meu Deus!"; "Ta um menino lindo", escreveram alguns. Outros seguidores ainda o compararam com o ator Luigi Barriceli.

