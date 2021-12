Thammy Miranda diz que "pegaria" Ana Maria Braga

Thammy Miranda revelou no programa "Okay Pessoal", de Otávio Mesquita, que ficaria com a apresentadora do Mais Você. "Pegaria a Ana Maria Braga, gosto de mulheres maduras. E ela é chique demais", disse nesta quinta-feira, 13.

Otávio perguntou ainda que outras famosas o filho de Gretchem ficaria. "Eu pegaria a Angel (Camila Queiroz, de 'Verdades secretas'). Ela é uma gata. Entre as jornalistas, escolho a Cynthia Benini. É linda", disse.

Thammy também disse que não menstrua há 3 anos por causa dos hormônios masculinos que está tomando. Ela já retirou os seios, mas não quer se submeter a uma faloplastia (cirurgia que transforma a vagina em um pênis). "Minha médica regula minha testosterona para ficar no nível masculino. Uma mulher possui um nível na faixa de 80, a minha agora fica em 400", disse.

adblock ativo