Thammy Miranda aparece de cueca na peça T.R.A.N.S

Thammy Miranda estreia no teatro em peça com o nome T.R.A.N.S (Terapia de Relacionamentos Amorosos Neuróticos Sexuais) e aparece de cueca. Na história, Thammy, que dá vida ao personagem Rafael, é um surfista que não quer nada com a vida.

Andressa Ferreira, namorada do artista, também está no espetáculo com a personagem Jéssica, uma estudante de psicologia que faz com que Rafael (Thammy Miranda) procure uma analista.

Thammy está super resolvido com o seu corpo, mostrando, sem problema nenhum, na peça teatral.

