Thammy e Andressa se casam em Las Vegas

Thammy Miranda e Andressa Ferreira se casaram nesta sexta-feira, 16, em Las Vegas, nos EUA, de acordo com o canal Multishow, que divulgou um vídeo da cerimônia.

A celebração ocorreu em uma famosa igreja de Las Vegas, a Little White Wedding Chapel, e foi acompanhada por Gretchen e outros familiares do casal por meio de uma transmissão ao vivo pela internet. A mãe de Thammy e os demais parentes se reuniram em um restaurante em São Paulo para assistir ao casamento.

A artista explicou que o casamento será transmitido no reality Os Gretchens, que estreia no dia 23 de abril no Multishow.

