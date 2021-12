Texto de Gusttavo Lima sobre separação pode ter sido copiado de site de frases

O texto publicado pelo cantor Gusttavo Lima na tarde desta terça-feira, 13, sobre o fim do relacionamento com a modelo Andressa Suita pode ter sido copiado de site de frases.

De acordo com a revista Quem, a mensagem original pertence ao site “Mensagens de Amor”. Após alguns fãs apontarem a cópia do site de frases, o artista apagou os comentários feitos no Twitter.

>> Andressa Suita se pronuncia pela primeira vez sobre separação de Gusttavo Lima

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar. Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz”, dizia o texto que Gusttavo fez em seu perfil oficial sobre a separação.

Ainda confirme a Quem, é possível encontrar no “Mensagens de Amor” dois textos diferentes que foram utilizados pelo cantor, que teria mudado apenas a ordem das frases.

Os mesmo trechos também podem ser encontrados em outras páginas com frases sobre diversos temas na internet.

adblock ativo