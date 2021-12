"Tenho os pés no chão e reconheço todos que me ajudaram", diz Léo Santana sobre sucesso

Não dá para pensar em Salvador Fest sem incluir o show de Léo Santana na programação. Presença confirmada no evento que acontece no próximo domingo, 15, o cantor se apresentou em praticamente todas as edições da festa baiana. Porém, engana-se quem pensa que pela vasta experiência o 'Gigante' não fica ansioso. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Léo falou sobre suas expecativas para a apresentação e revelou um pouco do que o público vai poder conferir no palco.

Durante o bate-papo, o artista também abordou assuntos como seu novo dvd, preparação para o carnaval, a possibilidade de se aventurar em uma carreira internacional, além da cobrança dos fãs sobre o relacionamento com a digital influencer e dançarina, Lore Improta."Estou no palco, tenho uma vida pública, então, vejo essa cobrança, quando sem excessos, com naturalidade", afirma.

De modo geral, qual sua expectativa para o Salvador Fest? O que você está preparando para os fãs?

O Salvador Fest é um evento que tenho um carinho muito especial e é sempre muito gratificante fazer parte. Podem aguardar um show com o repertório atualizado, um ballet diferenciado e a energia de sempre que vocês já conhecem. Tô ansioso!

Em entrevista recente, você disse que ainda não iria trabalhar o DVD 'Levada Do Gigante' no palco do evento. Por que essa escolha? Quando vamos poder ver o repertório e a estética dele nos seus shows?

Estamos aguardando o lançamento e depois trabalharemos nele com força total. Podem aguardar que eu garanto que ninguém vai se arrepender!

Há quantos anos você canta no Salvador Fest? Qual a sua relação com o evento e o que achou da grade de atrações, que este ano agrega tantos ritmos distintos?

São 13 anos cantando no Salvador Fest! É muito história pra contar (risos). Eu acredito que o diferencial do evento esteja justamente nessa mistura de ritmos, de tribos... isso é que faz do Salvador Fest a maior e mais esperada festa da cidade. Acho muito válido e acredito nessa fusão para o crescimento de todo mundo.

Em 'Levada Do Gigante' você apresentou uma proposta bastante diferente do estilo que o público já conhece, trazendo uma pegada visual mais high-tech e um repertório de pagode meio estilizado. De onde surgiu essa estética? Esse novo estilo vem para ficar?

A ideia era explorar mesmo esse lado, trabalhar bastante essa outra pegada e a intenção é, posteriormente, rodar o Brasil com esse show divulgando o novo trabalho.

Para o DVD, você trabalhou com grandes nomes como Anitta e o porto-riquenho Jhay Cortez. Existe algum outro artista com quem você gostaria de fazer parceria? Pretende investir em uma carreira internacional?

Ah sempre tem... Anitta e Jhay Cortez foram muito generosos e ambas as parcerias deram muito certo. Eu acredito que ainda tenho que tocar em muitos lugares do Brasil. Existem locais onde ainda não toquei e quero que a minha música seja conhecida no meu pais primeiro.

O Carnaval já está chegando perto, assim como a correria pelo próximo hino da época. Depois de emplacar 'Santinha' em 2017 e quase ter levado com 'Crush Blogueirinha', neste ano, você já está trabalhando em algum novo sucesso? 'Contatinho' gravada com Anitta é uma aposta?

Quem sabe, né? Aguardem!! Mas, com certeza, 'Contatinho' virá super forte nesse verão. O lançamento da canção foi incrível, estamos muito felizes com esse resultado tão positivo tanto nas plataformas digitais como no meu canal no Youtube. Foi e tem sido bênção mesmo!

Com tantas novidades surgindo no meio musical, você continua arrastando multidões. Qual o segredo para continuar se mantendo no topo dos mais requisitados?

Acredito na humildade como o caminho. Tenho os pés no chão e reconheço todos que me ajudaram, quem torce, vibra, chega junto. Deixo Deus conduzir cada passo dado e confio.

O seu relacionamento com Lore Improta até hoje rende na web, com muita gente pedindo o retorno do casal. Essa exposição te incomoda?

Não.. na verdade eu acredito que seja parte do pacote, digamos assim. Estou no palco, tenho uma vida pública, então, vejo essa cobrança, quando sem excessos, com naturalidade. A galera acompanha, torce e vibra junto por todos os acontecimentos em nossas vidas.

Neste ano você estreou no palco do Festival de Inverno Bahia, e mais, foi o único representante do pagode no evento. Qual foi a sensação combinada das duas responsabilidades juntas? O público foi receptivo?

Caramba foi incrível! Eu já almejava participar do Festival de Inverno, é um evento que já tinha vontade de participar por saber que a vibe era muito boa e quando soube que estava na grade fiquei muito feliz. Foi uma troca muito carinhosa, fui muito bem recebido e o público deu um show à parte. Quero voltar! (risos).

Você vive um dos melhores momentos da sua carreira. Quais são os próximos planos? O que de novo você pode adiantar para a gente?

Agora a ideia é focar no DVD mesmo, temos um longo trabalho de divulgação pela frente e acreditamos muito nesse projeto e nas portas que ele pode abrir pra gente. Estou feliz, realizado e muito, muito grato por toda essa caminhada que eu, juntamente com meus fãs, minha equipe e família estamos trilhando.

adblock ativo