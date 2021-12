Tayrone anuncia data de próxima live em seu canal oficial

O cantor Tayrone tem data marcada para sua live. O cantor irá se apresentar no dia 17 de julho, às 20h, em seu canal oficial no Youtube.

”Dia 17 de julho vai ter sofrência. Temos um encontro marcado no meu canal oficial no YouTube, se inscreva, ative as notificações, coloque a sua bebida favorita para gelar e se prepare [...] Eu espero todo mundo lá” afirmou Tayrone.

De acordo com a assessoria do artista, ele promete apresentar canções de seu atual projeto, o DVD “Raiz & Modão”, além de grandes sucessos, como: “Volte Amor”, “Alô Porteiro”, “Diarista”, “Dez Dias”, “Garota Poderosa”, “Cê Tá Preparada”, entre outros.

