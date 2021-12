"Tava na minha hora", diz Anitta sobre título de mais sexy

Após dois anos em segundo lugar, quando perdeu para Bruna Marquezine (2014) e Paolla Oliveira (2013), Anitta finalmente chegou ao posto de mais sexy do mundo, segundo eleitores da revista VIP. "Tava na minha hora", brincou a funkeira em entrevista à publicação.

Mas Anitta é modesta. "Não me acho supersensual. Tem gente que é bem mais sexy, assim, naturalmente. Eu sempre cuido do meu corpo por causa dos shows e do trabalho. Isso ajuda, claro. Me sinto sexy quando subo no palco. Ali me sinto bem sexy, por causa da dança, que tem uma carga de sensualidade mesmo", disse.

Ela gosto de ensaios sensuais. "Adoro fazer ensaio. Nunca posei nua, mas fui vendo até onde dava para chegar e me divertir. O mais sensual é não mostrar tudo mesmo. É mais excitante e mais chique. Sensual sem ser vulgar".

Apesar da beleza, a cantora está há dois anos sem namorar. "Também não fico procurando. Sou uma pessoa leve e trabalho muito. Tem que ser alguém especial para me fazer trocar uma boa noite de sono pela companhia"

