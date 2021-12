Tatá Werneck nega cirurgia no nariz nas redes sociais

Depois da amiga Bruna Marquezine, a atriz Tatá Werneck também resolveu recorrer a procedimentos estéticos e fez plástica. De acordo com a colunista Fabiola Reipert, do portal R7, a humorista anda negando aos quatro ventos que tenha feito alguma intervenção cirúrgica e fez até uma postagem oficial em sua conta no Instagram para comentar o caso.

Na foto, a atriz afirma de forma bem humorada que mesmo se quisesse não teria tempo de mexer no nariz, apenas nos intervalos das gravações do programa "Tudo Pela Audiência", no Multishow e ou das novelas da TV Globo.

Ainda segundo Fabiola, a mundança em Tatá não foi tão radical quanto em Anitta, mas já pode ser percebida nas comparações de fotos.

adblock ativo