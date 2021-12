Tatá Werneck faz piada sobre tatuagem de seu rosto feita em fã

No último sábado, 17, Tatá Werneck postou, em seu perfil no Instagram, a foto de uma tatuagem de seu rosto. O trabalho realizado na pele de um fã da comediante é do recifense Agne Alves, especialista em realismo.

Ao tomar conhecimento do feito, Tatá não perdeu a oportunidade de fazer piada. "Favor entrar em contato comigo. Eu também entrarei em contato com um cirurgião. P.S: entra em contato mesmo", brincou ela.

"Linda homenagem", "Te amo, Tatá, mas essa loucura não tenho coragem de fazer, não" e "Que trem feio" foram alguns dos comentários dos seguidores da humorista. A imagem teve mais de 100 mil curtidas.

Favor entrar em contato comigo. Eu tb entrarei em contato com um cirurgião. P.s: entra em contato mesmo ❤️

