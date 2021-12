Tatá Werneck diz que ex-BBB Emilly entrou de 'penetra' em sua festa

A atriz e apresentadora Tatá Werneck comemorou o seu aniversário no último sábado, 12. A campeã do Big Brother Brasil 17 (TV Globo) Emilly Araújo compareceu a festa, mas foi chamada de 'penetra' pela aniversariante.

Após a polêmica, a humorista disse que houve um mal entendido, sem explicar porque a sister compareceu a festa sem ser convidada. "Amigos :) liguei pra @emillyaraujoof agora e desfizemos o mal entendido! E assim surgem as novas amizades", disse Tatá em sua página no Twitter.

A atriz disse para os seus seguidores que não teria chamado a campeã do BBB para a sua festa. "Sou amiga de muitos! Apenas fui sincera! Pessoas próximas não foram chamadas porque tem um limite na casa e reclamaram. Se eu deixasse de chamar pessoas mais próximas pra chamar ela, que não conheço, apenas por ser famosa, eu estaria sendo uma babaca", afirmou Tatá Werneck.

Após toda a confusão, seguidores não concordaram com a atitude de Tatá. "Se desculpar com quem foi de penetra na sua festa? Que feio Tatá, quer agradar gregos e troianos? Você não se desculpou com quem é seu amigo", disse uma seguidora. "Que babado, Tatá. Seria melhor ter ficado quieta", comentou outro internauta.

A atriz ainda afirmou que se sente responsável pela polêmica. "Não faço média, amor. Sou apenas um ser humano como você querendo evoluir. Me senti culpada por ver que gerei uma confusão", disse.

Amigos :) liguei pra @emillyaraujoof agora e desfizemos o mal entendido! E assim surgem as novas amizades! ❤️❤️❤️ — Tata werneck (@Tatawerneck) 14 de agosto de 2017

@Tatawerneck me ligou agora! Tudo n passou d um mal entendido.E graças a Deus serviu p fortalecer a amizade! Adoro e admiro muito ela.♥️✌🏻🙏🏼 — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) 14 de agosto de 2017

Querido amigo @buchechaoficial ! Maravilhosa @sampaio_carol! Grupo @molejooficial ! @kiloucura! @sandyoficial @tiagoabravanel! Obrigada! Melhor dia do mundo Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em Ago 12, 2017 às 8:16 PDT

❤️❤️❤️ tanto amor por vocês! Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em Ago 13, 2017 às 6:56 PDT

É gripe? @tatalopesgostosa @emiliano.davila @zeauro @beckerdiego Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em Ago 13, 2017 às 11:13 PDT

Querido grupo @kiloucuraoficial! Vcs são demais! E meu amorzão @tiagoabravanel ! E ainda conseguimos captar @rafaavitti no momento em que estava se teletransportando Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em Ago 13, 2017 às 8:08 PDT

