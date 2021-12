Tatá Werneck diverte fãs ao falar sobre como revelou gravidez a Rafael Vitti

Tatá Werneck interagiu bastante com seus seguidores no Twitter nesta quarta-feira, 6, e falou sobre como deu a notícia da gravidez para Rafael Vitti. Mãe de primeira viagem, ela ainda perguntou sobre chá revelação, falou sobre simpatias para descobrir o sexo do bebê e disse que, por intuição, já sabe o que é.

"Achei que fosse preparar uma linda surpresa quando engravidasse. Corta para 'Rafa, acorda c***, eu tô grávida". Somos românticos", escreveu ela. Uma seguidora perguntou se, na ocasião, o ator acreditou na hora. "Acho que sim. Fiz quatro testes em um dia", afirmou.

Antes, ela perguntou para mães e gestantes como funcionava o chá revelação: se a mulher descobria o sexo do bebê junto com os convidados ou antes. Com essa pergunta, os fãs começaram a questionar e sugerir simpatias.

"Espera para saber com a galera, a emoção vai ser mais linda ainda", disse uma seguidora, ao que Tatá respondeu: "Mas eu acho que já sei. Intuitivamente". A apresentadora afirma sentir que é um menino.

Ao comentar outras sugestões, ela disse que não vai conseguir esperar para saber até o chá revelação, se fizer um. "Eu não aguento esperar, não, posto na hora", disse.

