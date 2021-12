Taís comenta sobre racismo e deixa recado para agressores

Taís Araújo foi uma das convidadas do programa "Altas Horas", da Globo, que foi exibido na madrugada deste domingo, 8. Durante a entrevista, que pode ter sido gravada antes dos ataques racistas que a atriz sofreu no Facebook, ela afirmou que o racismo é uma realidade vivida constantemente por ela e por outros negros brasileiros.

"[Já vivi] muitos [momentos de preconceito] durante a vida. Acho que o negro brasileiro passa por isso diariamente", afirmou. "Eu passo por isso até hoje. Qualquer coisa que eu fizer e não gostarem, vão falar 'olha aquela neguinha metida, aquela neguinha...'. É dessa maneira que vão abordar", completou.

Entre os relatos, Taís chegou a contar um caso que aconteceu com ela na infância. "Ontem mesmo eu lembrei de uma história minha: eu estava no CA, aprendendo a ler. Eu sempre estudei em escolas particulares e tradicionais, e aí um menino me perguntou se quem pagava a minha escola era a patroa da minha mãe. Eu fiquei muito revoltada. Cheguei em casa, peguei as joias da minha mãe, fui para a escola e bati na cara do garoto 'olha, aqui, quem paga'. E a minha mãe foi chamada na escola porque eu teria tido uma atitude agressiva. Olha o absurdo: a minha mãe foi chamada porque eu teria agredido o coleguinha, [mas] a mãe do coleguinha sequer ficou sabendo que ele teve uma atitude preconceituosa comigo", relatou.

A atriz ainda deixou um recado para os racistas. "Preste atenção na maneira como você age, porque você pode ser preso, e não tem como pagar para sair", disse.

