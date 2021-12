Taís Araújo se recusa a provar prato feito por Ana Maria Braga

Taís Araújo causou um "climão" no programa "Mais Você" (TV Globo) desta segunda-feira, 15, ao se recusar a comer um nhoque de abóbora preparado por Ana Maria Braga. Segundo a atriz, o motivo seria porque ela não gosta do legume. "Não vou comer abóbora só porque estou aqui. Não vou mesmo", declarou.

Ana Maria chegou a explicar que a produção costuma ter cuidado para pesquisar os gostos dos convidados. "Mas é para eu aprender também. A gente normalmente quando recebe visita pergunta o que não come, né? Mas, normalmente, minha produção é cuidadosa. Só coloca na mesa tudo saudável. Por que você não falou que não comia abóbora?", questionou.

Após a pergunta da apresentadora, Taís rebateu: "É porque eu nunca imaginei que ia ter abóbora oito horas da manhã".

No Twitter, muita gente apoiou e aprovou a atitude da atriz. "Me representando nos jantares da família", comentou uma seguidora. "Eu também não como o que não gosto para agradar ninguém", disse outra.

@taisdeverdade tem que falar mesmo quando não come. Eu falo quando não gosto de alguma comida. Maravilhosa

aqui desgostosa tomando um café com açúcar, enquanto rio do carão que ana maria está passando pq taís araújo não come abóbora