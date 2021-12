Taís Araújo rebate comentários racistas no Facebook

A atriz Taís Araújo resolveu se pronunciar após receber comentários racistas em sua página no Facebook. Ela publicou um texto na manhã deste domingo, 1º, rebatendo e lamentando o ataque e deixou claro que, se depender dela, os envolvidos vão ter que acertar contas com a Justiça. Entre as ofenças estavam: "Já voltou da senzala?", "Negra escrota" e "Pensava que o Facebook era para humanos e não para macacos".

"É muito chato, em 2015, ainda ter que falar sobre isso, mas não podemos nos calar: na última noite, recebi uma série de ataques racistas na minha página. Absolutamente tudo está registrado e será enviado à polícia federal. E eu não vou apagar nenhum desses comentários. Faço questão que todos sintam o mesmo que senti: a vergonha de ainda ter gente covarde e pequena nesse país, além do sentimento de pena dessa gente tão pobre de espírito", escreveu a atriz. "Não vou me intimidar, tampouco abaixar a cabeça. Sigo o que sei fazer de melhor: trabalhar. Se a minha imagem ou a imagem da minha família te incomoda, o problema é exclusivamente seu!", completou.

Taís ainda deixou um recado para seus seguidores, pedindo mais atenção a casos como o dela. "Quero que esse episódio sirva de exemplo: sempre que você encontrar qualquer forma de discriminação, denuncie. Não se cale, mostre que você não tem vergonha de ser o que é e continue incomodando os covardes. Só assim vamos construir um Brasil mais civilizado", desabafou.

É muito chato, em 2015, ainda ter que falar sobre isso, mas não podemos nos calar: na última noite, recebi uma série de... Posted by Taís Araújo on Domingo, 1 de novembro de 2015

