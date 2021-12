Taís Araújo posta foto de quando era criança e afirma ter sofrido bullying

Aproveitando a onda do mês em que é celebrado o Dia das Crianças, a atriz Taís Araújo alterou sua imagem de perfil nas redes sociais nesta segunda-feira, 10, usando o momento para tratar de um assunto delicado: o bullying.

Ao postar uma antiga foto 3x4, ela contou na legenda que superou os ataques que sofreu: "Tá vendo essa menina com cara de brava na foto? Ela sofreu muito bullying na escola, mas aprendeu a se defender. Com apoio da família, trabalhando a autoestima e o amor próprio das crianças, não há espaço pra bullying. #SemanaDaCriança".

A atriz postou a mensagem no Twitter, Facebook e Instagram. Taís vem sendo uma das vozes no combate ao racismo no Brasil - em novembro, ela foi alvo de comentários racistas nas redes sociais, sobre o seu cabelo crespo e a cor da sua pele. No Twitter, a hashtag #SomosTodosTaísAraújo atingiu o topo dos assuntos mais comentados na época.

Tá vendo essa menina com cara de brava na foto? Ela sofreu muito bullying na escola, mas aprendeu a se defender. Com apoio da família, trabalhando a autoestima e o amor próprio das crianças, não há espaço pra bullying. 😉 #SemanaDaCriança Uma foto publicada por Tais Araújo (@taisdeverdade) em Out 10, 2016 às 10:52 PDT

adblock ativo