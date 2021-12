Taís Araújo homenageia irmã no Dia do Irmão

Taís Araújo postou uma foto quando era criança, ao lado da irmã Claudia para o Dia do Irmão, comemorado nesta segunda-feira, 5.

"Desculpa, Claudia, eu sei que a gente está horrorosa nessa foto, que você quer me matar por postar isso, mas hoje é dia do irmão e eu precisava comemorar do nosso jeito, bem bagaceira! Kkkkk te amo", escreveu a atriz.

Desculpa, Claudia, eu sei que a gente tá horrorosa nessa foto, que você quer me matar por postar isso, mas hoje é dia do irmão e eu precisava comemorar do nosso jeito, bem bagaceira! Kkkkk te amo ❤️ Uma foto publicada por Tais Araújo (@taisdeverdade) em Set 5, 2016 às 2:40 PDT

Cleo Pires e Juliana Paes também homenagearam os irmãos. "Hoje é dia do irmão, e eu tenho um monte! Cada um mais lindo e especial que o outro. Tenho tanto orgulho de todos vocês... Obrigada por existirem e me ensinarem tanto. Amo vocês", escreveu Cleo, que tem sete irmãos.

"Eu tenho os melhores irmãos que poderia ter", disse Juliana sobre Mariana Paes, Rosana e Carlos Henrique Junior.

adblock ativo