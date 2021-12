Taís Araújo critica estampa de roupa que retrata escravidão

Taís Araújo desabafou sobre o lançamento da coleção da grife carioca Maria Filó, baseada em obras de Debret, que retrata a escravidão brasileira.

"Uma marca de roupas resolveu usar uma estampa de negros escravizados inspirada na obra de Debret e sua visão sobre a sociedade brasileira nos idos de 1800. Há quem defenda que Debret na verdade fazia uma denúncia, mas é também provável que Debret nunca tenha tido esse objetivo, flertando com o estranhamento dos horrores causados pela escravidão nesse nosso mundo novo. Acho que, em 2016, os quadros de Debret devem ser mantidos em museus, retratados em livros, e não estampados como se fora uma homenagem.", escreveu a atriz na página pessoal do Facebook.

Taís Araújo, que já foi vítima de racismo na internet, elogiou a atitude da servidora pública Tâmara Isaac, que noticiou o ocorrido nas redes sociais. "A escravidão não pode virar “pop”, não pode ser vendida como uma peça de moda. A moda nos representa, nos posiciona, nos empodera, comunica quem somos. Não se pode fazer dela uma vitrine de uma história da qual devemos nos envergonhar. Já contaram nossa história de maneira distorcida. Esse (nosso) povo, na verdade, construiu esse país e merece respeito na nossa época! Precisamos reconhecer o nosso valor. São atitudes como essa da Tâmara Isaac, que trouxe luz ao assunto das estampas, que me deixam a cada dia mais certa de que estamos no caminho. De nos encorajar com amor, nos abraçar e defender nossas ideias, nossos direitos e nossa história", continuou.

Após as críticas nas redes sociais, a Maria Filó enviou nota oficial. "Após inúmeras reclamações das clientes, a grife respondeu com nota oficial e garantiu que peça será recolhida. "Gostaríamos de fazer um esclarecimento. A estampa em questão buscou inspiração na obra de Debret. Em nenhum momento tivemos a intenção de ofender. Pedimos sinceras desculpas e informamos que já estamos tomando as devidas providências para que a estampa seja retirada das lojas", garantiu a marca.

adblock ativo