Taís Araújo celebra 11 anos com Lázaro Ramos

"Hoje faz onze anos que divido meus dias e minhas noites com ele. Onze anos, alguns trabalhos juntos, dois filhos e muitos sonhos. Lázaro, te amo". Foi com essas palavras que Taís Araújo celebrou os 11 anos de casada com Lázaro Ramos neste domingo, 13.

A atriz postou a declaração no Instagram, com uma selfie ao lado do ator baiano. Os fãs aprovaram a atitude e deram o aval ao casal. "Parabéns!! Casal maravilhoso e família linda!", escreveu um. "Jay Z e Beyoncé brasileiros", postou outro.

