Sylvester Stallone completa 70 anos de uma vida dedicada ao cinema

Nesta quarta, 6, Sylvester Gardenzio Stallone completa 70 anos. Ninguém achava que pudesse virar astro em Hollywood, mas milagres acontecem. Além de brucutu, Sly, como é chamado, sempre falou enrolado. Isso se deve a um acidente de nascença. Os médicos, ao usar o fórceps, cortaram um nervo do rosto e o bebe ficou com a face parcialmente paralisada. Fez inúmeros testes, nada dava certo para ele. Em 1970, aos 24 anos, ele dormia na rua em Nova York. Conta a lenda que viu um anúncio pedindo ‘modelos’ para filmes pornô. Ganhou seu primeiro papel em The Party at Kitty and Stud’s. Sim, ele fazia tudo o que você pode imaginar. Anos mais tarde, o filme foi relançado como Italian Stallion, para apelar a nova popularidade de Stallone em Rocky, Um Lutador, de 1976.

Mas é bom não adiantar. O sexo explícito matou-lhe a fome e lhe deu certa projeção. Stallone começou a ganhar pequenos papéis - foi um assaltante no metrô em Bananas, de Woody Allen; um dançarino na boate de Klute, o Passado Condena, de Alan J. Pakula; e o garoto que Jack Lemmon toma por batedor de carteiras e derruba em O Prisioneiro da Segunda Avenida. Em nenhum desses filmes ganhou crédito. Em meados dos anos 1970, ele estava na maior crise de identidade. Os EUA, também, após o escândalo de Watergate. Stallone teve um estalo, escreveu um roteiro sobre um aspirante a pugilista que enfrenta campeão.

