Susana Vieira exibe boa forma em foto de biquíni; veja

De férias desde o fim da novela "A Regra do Jogo" (Globo), Susana Vieira mostrou que está em boa forma nesta terça-feira, 22. Aos 73 anos, a atriz postou uma foto de biquíni no Instagram e recebeu diversos elogios dos seguidores.

"Lacrou.. Colocando as novinhas de 23 no bolso", comentou um seguidor. "Olha o corpinho e tem 73 anos e eu com 16 tô essa baleia", brincou outra.

Susana está curtindo as férias na praia paradisíaca de St Barth, no Caribe.

💙🌴 👙@bikinine Uma foto publicada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial) em Mar 22, 2016 às 11:24 PDT

