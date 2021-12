Susana diz que está "chocada" com declarações de ex

Depois que a entrevista dada por Sandro Pedroso, no programa do Gugu, na Record, repercutiu na última semana, a atriz Susana Vieira disse que ficou "indignada" com as declarações do ex-namorado.

Na conversa com Gugu, Sandro falou sobre o relacionamento com Susana, o término e afirmou que ficou 15 dias dormindo na rua após o fim do namoro. Ele alegou que assinou um acordo abrindo mão de qualquer bem da artista.

"Eu estou chocada! Ou melhor, chocada, magoada, triste e decepcionada... Essas são as palavras que me definem no momento", disse para a revista Caras.

Susana afirmou que manteve o apoio financeiro para o ex mesmo após a separação. "É realmente lamentável ver que você não reconhece mais a pessoa que você amou e se relacionou um dia. Que mesmo após o término da relação, passou o réveillon comigo e com a minha família no Clube Med, em Angra. Pessoa esta, que nunca deixou de frequentar a minha casa, que sempre esteve presente nas festas e almoços de família, inclusive nos churrascos durante a última copa do mundo. E que sempre teve o meu apoio moral, emocional e até financeiro mesmo após a separação. Apoio este que foi estendido a ele e a família dele".

A atriz também disse que não entende as razões de Sandro em conceder a entrevista. "Realmente não entendo o que leva uma pessoa se sujeitar a isso! Dar uma entrevista onde todas as declarações a respeito do término de uma relação que sempre foi de muito respeito e cumplicidade, com mentiras é inadmissível! Nada do que foi dito é verdade e ele sabe disso!".

Sem querer comentar o que levou ao término, Susana disse que Sandro sabe quais foram os motivos.

Após romper com Susana, Sandro se envolveu com a filha de Leonardo, Jéssica Costa, com quem tem um filho. O sertanejo não aprovou a relação e chegou a pedir teste de paternidade. Leonardo também demorou para conhecer o neto.

adblock ativo