Suposto depoimento de Emilly para polícia vaza na internet

O suposto depoimento da campeã do Big Brother Brasil (BBB17) Emilly Araújo para polícia vazou na internet na noite desta terça-feira, 2. No documento, a sister confirma as agressões que sofreu de Marcos Harter, com quem ela se relacionou no programa.

A Polícia do Rio de Janeiro, para quem Emilly prestou depoimento, não confirmou, nem negou a veracidade do depoimento. No texto que vazou, Emilly cita beliscões, apertões e torções de punho que sofreu no reality show.

Ela afirma que no início Marcos "foi maravilhoso, era muito atencioso e carinhoso", mas mudou com o tempo, não deixando a sister demonstrar seu ponte de vista. Conforme o depoimento, Marcos a proibia de conversar com outros participantes e passou a ser agressivo.

"Marcos passou a apresentar comportamento agressivo com beliscões, torções nos punhos e apertões nos braços, sendo todos intencionais e recorrentes".

Emilly também falou sobre a briga da madrugada do dia 09 de abril, quando Marcos segurou a jovem pelo braço e enquanto gritava com ela com o dedo em riste no seu rosto. Emilly relatou que acabou voltando a namorar com o médico após ele chorar durante essa discussão.

Ela contou que chegou a ser atendida pelo médico do BBB, mas não contou para ele o motivo das lesões em seu corpo para não prejudicar o namorado.

Com a repercussão das brigas do casal nas redes sociais, a polícia decidiu abrir inquérito para apurar o fato, o que levou a expulsão do médico. Ele prestou depoimento na delegacia, mas o conteúdo não foi revelado.

Emilly também foi ouvida após ganhar o programa e a polícia decidiu indiciá-lo.

adblock ativo