Suposto affair de Neymar sofre ataques de fãs do jogador

Após ser alvo de críticas e ofensas de fãs de Neymar, que aproveita férias no Brasil, a atriz e modelo Gabi Miranda, apontada como novo affair do astro, negou qualquer envolvimento com o jogador do Barcelona. De acordo com informações do colunista Léo Dias, do jornal "O dia", ela teria ficado com Neymar durante uma festa em uma boate do Rio de Janeiro.

"A gente nem tem uma amizade, não sou amiga dele. Eu morava com uma amiga em comum com ele e aí conheci a Rafa. Tem muito tempo já, uns quatro anos. Fui à casa deles quando eles moravam em Santos, conheci a família deles. Eu tinha acabado de perder meu irmão e ele deu camiseta, bola autografada para meu outro irmão, meu sobrinho, meu pai... Tenho uma gratidão enorme. Até então, mantive uma amizade com a Rafa, a gente deu uma afastada e agora reencontrei com ele nessa festa, aqui no Rio", disse Gabi Miranda, em entrevista ao 'Purepeople'.

Ainda durante a entrevista, ela contou que tem sido alvo de críticas: "estou sendo bombardeada pelos fã-clubes, sendo chamada disso e daquilo, inclusive fã-clubes internacionais, isso é muito ruim para mim. Me xingaram de interesseira, de tudo que você pode imaginar". Gabi garantiu ainda que não procurou o jogador para falar sobre o episódio.

"Não tenho nem o número do Neymar e nem perdi meu tempo tentando conseguir. Toda hora inventam alguma coisa sobre ele e não acredito que isso não vá prejudicar nada", explicou ela, que não se arrepende de ter feito postagens com o ex de Bruna Marquezine na web: "não me arrependo de ter postado nada, várias outras pessoas postaram foto com ele, não sei da onde tiraram essa história comigo".

Bom reencontrar esse serumaninho do bem, sempre humilde.Juninho vc é pica, mantenha-se igual sempre!!!! #onossomelhor #jogamuito #omelhorjogador #ébrasileiro #orgulho Uma foto publicada por Gabi Miranda 💋🎭 (@gabismiranda) em Jun 27, 2016 às 8:23 PDT

