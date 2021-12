Sucesso no aplicativo TikTok, Gabryell Urlan é o novo contratado da produtora LGBTQIAP+ Ronda Produções

Em Salvador a convite, o recifense Gabryell Urlan é o mais novo contratado da produtora LGBTQIAP+ baiana Ronda Produções, responsável também pelo gerenciamento de carreira de Léo Kret do Brasil, Nininha Problemática, Shakyra Menezes, Miguella Magnata e outros. Sucesso no aplicativo TikTok, o digital influencer faz parte do novo setor da produtora, o Ronda Teatro, que completa o trio junto ao Ronda DI (Digital Influencer) e Ronda Music.

Com apenas 22 anos, o recifense despontou no TikTok, somando quase 3 milhões de visualizações, com dublagens pontuais e divertidos. Segundo a produtora, serão produzidos conteúdos com quadros interativos, com influenciadores e colegas, ainda a serem anunciados, como Cleidson Santana, trazendo a expectativa de um novo grupo de influenciadores para Salvador.

Alguns quadros já foram gravados com participações especiais e serão disponibilizados no YouTube e Instagram do artista.

adblock ativo