Sucesso de público, Vatapá Comedy Club se apresenta no SESC Casa do Comércio

Contando piadas autorais sobre o cotidano baiano, o Vatapá Comedy Club realiza apresentação única no Teatro SESC Casa do Comércio, na próxima sexta-feira, 18, às 20h30. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Ingresso Rápido.

Com classificação indicativa de 12 anos, o espetáculo é apresentado pelos comediantes João Pimenta, conhecido pelo famoso personagem 'Pé de Pranta' e pelas dublagens no YouTube, Matheus Buente, Maurício Ramos e Tiago Banha. Serão explorados temas como música, televisão, relacionamentos, família e até história da Bahia.

