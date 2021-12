Stênio Garcia e Marilene Saade depõem nesta quinta

Após terem fotos íntimas divulgadas na internet, o ator Stênio Garcia e sua mulher, Marilene Saade, vão prestar depoimento nesta quinta-feira, 1º, na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela própria Marilene ao site Ego. "Parece um pesadelo a gente pelado por todo Brasil. Quero dar um jeito, ainda não sei como, mas quero encontrar uma maneira para que a gente possa acabar com esse crime de internet. Eu já fui atingida, mas para que outras pessoas não sejam atingidas. Imagina uma estudante que manda uma fotinho para o namorado e isso vaza? Pode acabar com a vida dela. Se fosse comigo, quando eu era adolescente, com certeza não iria suportar. Isso é muito sério", disse ela.

O advogado do casal, Ricardo Brajterman, deu entrada na documentação necessária para a denúncia nesta quarta, 30. A investigação do crime será iniciada somente após o depoimento das vítimas.

Marilene já havia prestado queixa na delegacia e revelou saber quem foi o responsável pela divulgação das imagens.

"Já sei quem vazou, mas ainda não posso falar nomes porque estaria cometendo um crime também. Infelizmente, não é só uma pessoa. Meu advogado já está correndo atrás. Pode demorar um mês ou mais, mas a pessoa vai pagar por isso. Muita falta de caráter quem fez isso!", afirmou ela, em entrevista a revista Quem.

Ela ficou sabendo do ocorrido pela manhã, por volta das 8h30, com a ligação de uma amiga. "Só fiquei sabendo com a ligação dela. Meu mundo desabou. Estou muito nervosa e muito abalada", declarou.

O ator, no entanto, parece não se importar tanto com invasão de sua privacidade. "Por mim eu nem iria (à delegacia), não tenho nada a esconder, ando vestido na rua, mas a minha mulher quer entrar na justiça e saber quem vazou essas fotos", explicou.

Stênio ainda aproveitou para brincar com a situação. "O único problema nisso tudo é que eu poderia ter ganho dinheiro com isso, mas não ganhei. Tanta gente posa nu para revista e ganha com isso, mas eu não!", disse.

adblock ativo