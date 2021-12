Stefhany Absoluta chega de jegue a casamento com empresário

A cantora Stefhany Absoluta, que ficou conhecida nacionalmente com a música "Sou Stefhany" - aquela do Crossfox - se casou neste fim de semana, no Piauí, com o empresário Roberto Cardoso, de 50 anos, 26 a mais do que ela.

Mas o que chamou a atenção no casamento não foi a diferença de idade entre os noivos, e sim a forma como Stefhany chegou à cerimônia: montada em um jegue.

A própria festa foi uma surpresa para os convidados, que foram informados sobre a inauguração de um escritório do noivo, que atua no ramo imobiliário.

Stefhany se casou com empresário 26 anos mais velho (Foto: Portal V1 | Divulgação)

