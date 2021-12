Sozinho, porque sim: A importância do amor próprio nos relacionamentos

Todo mundo na família tem aquele ou aqueles parentes que vivem perguntando como anda os relacionamentos, se você já conseguiu alguém ou, até mesmo, perguntando quando irá 'desencalhar'. Para essas pessoas, parece que estar sozinho, se preocupar apenas consigo ou valorizar sua própria companhia é algo errado, ou pior, rotulam como egoísmo.

Fazendo oposição ao 12 de junho - quando se comemora o Dia dos Namorados - em 15 de agosto, é comemorado o 'Dia do Solteiro'. Por isso, nada mais justo do que pessoas que sirvam de inspiração para aqueles ou aquelas que estão em falta com aquele velho amigo, chamado amor próprio.

Por acaso, você já ouviu falar em casamento sologâmico? A prática não é muito comum em nossas tradições culturais. Mas acredite se quiser, a cerimônia já é bastante difundida em muitos países da Europa e Oceania. Para quem ainda não entendeu, os matrimônios sologâmicos consistem no ato de casar consigo mesmo, sendo a mais pura e genuína demonstração de auto-amor.

Para a estudante em engenharia civil, Thereza Mutti, a pratica do amor próprio precisa preceder o ato de amar uma outra pessoa. "Acho que o amor próprio vem antes de todos. A gente só pode transmitir o que a gente tem, e só vai amar o próximo se amando primeiro. Quando você se ama e ama sua companhia, você é feliz. Não há nada melhor do que ser autossuficiente".

No dia 26 de maio, a empresária mineira, Jussara Dutra Couto, surpreendeu o país ao ser uma das precursoras da prática em território nacional. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, ela explicou como surgiu a iniciativa de realizar a cerimônia.

"Eu sempre tive muito medo de ficar sozinha. Então acabava tendo um relacionamento atrás do outro. No último ano, depois que terminei meu último relacionamento, eu resolvi que precisava ficar um tempo sozinha para aprender a gostar de mim primeiro. Quando eu cheguei nesse ponto de estar me sentindo completa, eu comentei com uma amiga que eu estava me amando tanto que queria comemorar e casar comigo mesma. Ela virou para mim e perguntou 'Por que a gente não faz acontecer?'. Foi algo sem imaginar que seria possível. Começamos a pesquisar e vimos que é algo que já existia e resolvemos fazer", contou.

A pratica viralizou e Jussara ficou conhecido no Brasil todo. Aliás, não só ela ficou conhecida, como muitas pessoas foram buscar mais informações a respeito da cerimônia. Por isso, junto a uma amiga, ela fundou a agência "Eu Comigo", especializada em casamentos no mesmos moldes e formatos do que ela realizou. De acordo com a empresária, a procura tem sido constante, apesar do receio por parte do público.

"Sabíamos que não seria algo de imediato. Os mineiros, principalmente, são muito tradicionalistas no aspecto de casamento, nós temos consciência disso. Existem muitas pessoas interessadas, mas que ainda não tem coragem. Para mim, foi algo muito natural. Mas eu só descobri que eu fui corajosa depois que já tinha feito, quando eu vi que tinha pessoas achando anormal. Acredito que todos deveriam passar por uma experiência parecida", relatou.

Esse receio no julgamento alheio, muitas vezes, impede que as pessoas evoluam e busquem essa melhora de si mesmo, enquanto indivíduo. Foi justamente o que falou o estudante de comunicação Guilherme Rubini.

"A autoestima tem grande importância na vida, no cotidiano e no convívio social. Porque é o processo de autoafirmação. Vai muito além do espelho e da questão da imagem. Entra na questão da sensação de capacidade, de segurança emocional e a certeza para tomar atitudes. Acho que na vida, é algo muito para se evoluir. É um processo constante", afirmou.

Infelizmente, por conta da falta de empatia com o próximo, uma série de coisas ruins acabam se desencadeando. Um grande exemplo disso, foram as críticas sofridas pela ex-blogueira, Alinne Araújo, ao ser abandonada no dia do seu casamento e realizar a cerimônia da mesma forma, sem o noivo ao seu lado. Em decorrência das diversas críticas que vinha sofrendo por sua atitude, alinhado com a depressão, ela terminou tirando sua vida poucos dias depois.

"Eu fiquei bastante abalada. Cheguei a ver os stories dela, respondendo as pessoas que estavam criticando. Apesar de eu também ter recebido uma enxurrada de críticas, eu tomei a decisão de não responder. Por mais que tenha consciência de que eu fiz porque eu queria fazer, é ruim as pessoas ficarem te criticando. Eu tinha vontade de responder e perguntar o motivo de estarem julgando, sendo que eu não estava fazendo mal a ninguém. Fiquei incomodada com a situação dela, apesar de ser situações diferentes. Eu casei comigo, ela casou sozinha, ou seja, existia um noivo. Fiquei com uma pulga atrás da orelha com receio de ter motivado ela em fazer o casamento. Tiveram até pessoas que me confundiram com ela", revelou Jussara.

Por já ter convivido com crises de ansiedade, a estudante de jornalismo Ingrid Alcântara mandou um recado para pessoas que atravessam situações parecidas, ou até mais sérias. "Antes de querer ouvir o outro, ouça a si mesmo. Será que realmente vale a pena atender as expectativas alheias? Será mesmo que, se não fosse ao contrário, o outro não simplesmente faria aquilo que lhe convinha? Viva mais por você, seja mais por você, esqueça um pouquinho o outro! A vida é muito curta para deixar de ser você mesmo para caber em um mundo onde não te cabe por inteiro".

Por fim, Jussara comentou sobre o processo que atravessa todos os dias na busca pela auto-afirmação de si mesma. Nos dias ruins, é sempre muito importante lembrar de todas as realizações árduas que foram superadas para saber a força que carrega dentro de si.

"Ainda está sendo. Acho que é algo que não termina nunca, vamos subindo os degraus e aprendendo coisas novas. Esse casamento, por exemplo, foi em um momento em que eu estava me sentindo bem e muito feliz. No entanto, eu sei que irão haver dias em que eu não estarei bem. Porque a vida tem altos e baixos. Então eu pensei em fazer isso para assumir o compromisso e lembrar nesses dias baixos que eu fui forte para fazer aquilo tudo. Por isso que eu digo que é um processo esse exercício diário do auto-amor", finalizou.

