'Sou ninfomaníaca?', pergunta Solange Almeida sobre fazer sexo todos os dias

Solange Almeida surpreendeu o público do programa "Altas Horas" (TV Globo) deste sábado, 7, ao falar sobre sua intimidade "entre quatro paredes". A cantora perguntou à sexóloga Laura Muller se ela seria uma ninfomaníaca, já que gosta de fazer sexo todos os dias.

"Eu fiz 43 anos e acho que nunca estive tão bem com a minha vida sexual. E as minhas amigas falam que eu sou ninfomaníaca porque eu gosto de fazer [sexo] todos os dias. Hoje eu me sinto bem mais disposta e bem mais realizada. Qual a característica de uma pessoa que é ninfomaníaca?", questionou a artista, arrancando aplausos e gritos da plateia.

Em seguida, Laura respondeu a Solange que ter vontade de transar é diferente de ser uma pessoa ninfomaníaca. "Aos 40, geralmente a mulher se apropria mais do próprio corpo, fica mais segura com a vida como um todo e aí consegue viver o prazer com mais qualidade e se entregar mais ao desejo. Uma pessoa viciada em sexo é diferente. É alguém que transa e não se satisfaz nunca. Isso envolve tortura e é um vício como outro qualquer. E requer tratamento. Mas não é o seu caso, está tudo certo. Aproveita", esclareceu.

Solange Almeida está recém-casada com o empresário Leandro Andriani. A cerimônia foi realizada no dia 10 de dezembro, em um resort no Ceará. Eles estavam noivos desde março de 2017, mas assumiram publicamente a união em julho.

adblock ativo