Sophie Charlotte está grávida do ator Daniel de Oliveira. A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria da atriz, que está no ar com novela "Babilônia" (Globo).

Ainda segundo a assessoria, os dois ficaram muito felizes com a notícia. Sophie e Daniel, que estão juntos desde 2014, já moram juntos há algum tempo e já estavam de compromisso marcado. Eles ainda pensam em oficializar a união, mas ainda não há uma data definida.

Daniel já é pai de Moisés e Raul, frutos do casamento do ator com Vanessa Giácomo.

