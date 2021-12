Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira marcam casamento

Os atores Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte - grávida de 4 meses - marcaram o casamento para o dia 6 de dezembro. Para fazer tudo de acordo com a tradição, o casal participou, no último fim de semana, de um curso de noivos em uma Paróquia de Niterói, no Rio de Janeiro.

O relacionamento de Sophie e Daniel começou há cerca de um ano e meio, quando eles contracenaram juntos na novela "O Rebu".

Os dois já foram clicados em momentos de descontração, quando Sophie deixou à mostra a barriguinha de 4 meses de gravidez.

adblock ativo