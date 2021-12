A atriz Sophie Charlotte deu à luz Otto, fruto de seu casamento com o ator Daniel Oliveira, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, 14. De acordo com a assessoria da artista, o parto foi normal e tanto ela quanto o bebê já estão em casa.

Nesta terça, 15, a mãe de primeira viagem compartilhou sua alegria com seus seguidores. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma foto da mãozinha de Otto e agradeceu pela torcida.

"De mãos dadas começamos essa jornada! Otto nasceu cheio de saúde e trazendo mais alegria pra nossa vida! Obrigada pela torcida, pelas preces... Viva Otto!", escreveu.

De mãos dadas começamos essa jornada! Otto nasceu cheio de saúde e trazendo mais alegria pra nossa vida! Obrigada pela torcida, pelas preces ... Viva Otto!!!! 🙏🏻☀️ Uma foto publicada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1) em Mar 15, 2016 às 6:59 PDT

Sophie e Daniel estão juntos desde 2014 e em dezembro do ano passado resolveram oficializar a união com uma cerimônia para amigos e familiares, na igreja de São Francisco Xavier, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

