Sophia Abrão rebate critica de seguidor após mudar visual

A atriz Sophia Abrahão vem sendo vítima de comentários maldosos depois de ter decido mudar o visual ao cortar e platinar o cabelo. Em entrevista ao site Ego, a atriz disse que essa foi a forma que ela encontrou para aflorar seu lado feminino.

"Tive que descobrir outra forma de feminilidade, outra maneira de me sentir mulher. Essa coisa do rosto mais livre, do pescoço à mostra, é muito sensual. Esse visual me deixou mais poderosa, mais fatal", contou.

Com o novo visual, a atriz foi criticada por fãs nas redes sociais. Dentre os comentários, um seguidor escreveu "sapatão". Aproveitando a oportunidade, Sophia rebateu e disse: "Lá fora a gente vê tantos tipos de cortes... As pessoas deviam ser menos caretas. Não posso me preocupar com o que os outros acham", disse.

De acordo com a atriz, a vontade de mudar o visual é antiga, mas não podia ser atendida por conta da atuação dela em uma novela. Em breve Sophia estará na novela das nove, "Lei do Amor", da Rede Globo. A previsão de início das gravações é para o fim de maio.

