Sophia Abrahão não se apresentará mais no Grammy Latino

Sophia Abrahão não vai mais se apresentar no Grammy Latino, em Las Vegas (EUA), nesta quinta-feira, 17. O voo da cantora e atriz atrasou por questões meteorológicas e ela teve de ficar mais tempo que o previsto no Panamá. Sophia teria de estar pela manhã na T-Mobile Arena, em Vegas, para passar o som - a abertura do prêmio é às 13h no horário local.

A cantora, indicada a artista revelação, compartilhou o imprevisto com os fãs nas redes sociais. "Preciso dividir uma coisa com vocês, infelizmente por motivos que fogem do nosso controle (condições meteorológicas). Houve um atraso no voo e fiquei presa no aeroporto do Panamá, estou há mais de 6 horas aqui tentando resolver minha situação. Não vou conseguir chegar a tempo para a performance no Grammy...", escreveu em seu Twitter.

Sophia pediu desculpas aos fãs e explicou que, mesmo com o atraso, estaria no prêmio de qualquer maneira. "Me desculpem, não queria ter dado essa decepção para vocês, mas realmente não foi culpa minha. Mas o que importa é que eu sigo pra Las Vegas (vou madrugar de novo!) e estarei lá! Vou fazer fotos lindas e ARRASAR nos looks."

adblock ativo