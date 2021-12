Sônia Abrão posta foto pornô e diz que teve conta hackeada

A apresentadora Sônia Abrão causou um alvoroço ao postar um nude de um homem em sua rede social. Com a legenda "Todos por um Brasil passado a limpo!!!", Sônia postou uma foto de um pênis no seu perfil do Twitter. O fato aconteceu na terça, 11, mas ganhou repercussão nesta quinta, 13.

A apresentadora da "RedeTV!" explicou que foi vítima de hackers e que iria tomar as providências. "Oi, pessoal! Hackearam meu Twitter e estão colocando fotos pornôs, além de comentários tbm. As devidas providências já estão sendo tomadas!" escreveu ela.

A imagem correu a linha do tempo dos seguidores da jornalista e gerou comentários entre os fãs. Confira:

Mais nervoso que a Sonia Abrão tentando explicar a piroca na timeline dela — Snap: alisson_sg7 (@_alissonsg2) 11 de outubro de 2016

@SoniaAbrao @TVShow se o hacker morrer vc tem pauta pra 6 meses de programa. — Gustavo Muñoz Leão (@gmlgustavo) 12 de outubro de 2016

primeiro o alexandre borges depois a sonia abrão kkkkkkkk meu jesus deleta esse dia — liza ☁ (@lizaarodrigues) 12 de outubro de 2016

