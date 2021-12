"Somos amorosos demais", diz Taís Araújo

Taís Araújo e Lázaro Ramos vivem um momento feliz, principalmente com o sucesso da série "Mister Brau", às terças, na Globo, e o nascimento de Maria Antônia, de 10 meses. "Somos amorosos demais! Ano passado, nos mudamos de uma casa grande para um apartamento. Estamos voltando para a nossa casa, porque nos tocamos que na verdade adoramos receber, fazer bagunça, cozinhar, celebrar Natal e Réveillon. O individualismo que a gente achava que queria não existia, era mentira", conta Taís à revista Quem.

Lázaro diz que as famílias dos dois são amorosas. "Formar uma sempre foi meu sonho. Encontrei Taís com o mesmo desejo e com um núcleo familiar ainda mais afetuoso que o meu", disse o protagonista de "Mister Brau".

Além da série, os dois contracenam juntos no teatro, na peça "O Topo da Montanha". Além de Maria Antônia, também são pais de João Vicente, de 4 anos.

adblock ativo