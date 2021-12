Solteira, ex-BBB curte show de dupla sertaneja no Rio.

Depois que terminou seu relacionamento com Matheus no fim do mês de agosto, não há dúvidas que a ex-BBB, Maria Cláudia, está curtindo bem sua fase de solteira. Na madrugada deste sábado, 24, a youtuber foi flagrada na gravação do DVD da dupla sertaneja Matheus e Kauan, que aconteceu "Na Praia 2', no Rio de Janeiro.

Maria Cláudia, que recentemente passou por procedimentos estéticos e aderiu aos cabelos longos, não fez cerimônia em posar para as fotos.

Quem também marcou presença no evento foram o casal de atores Francisco Vitti e Amanda Godoi, além da funkeira Valesca Popozuda, que estava acompanhada do seu filho, a atriz Renata Dominguez e a modelo Renata Molinaro.

