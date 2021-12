Solange Gomes publica foto nua e agita Instagram

A ex-modelo Solange Gomes movimentou as redes sociais após publicar foto sensual, na tarde desta terça-feira, 16. Na publicação, a moça aparece nua tomando banho, com os olhos fechados, deixando a água do chuveiro cair em seu corpo.

Na legenda, Solange escreveu: "Boa tarde gente! 'Banho selfie'". Pouco tempo depois da postagem, a página da modelo foi alvo de diversos comentários de seguidores que elogiaram a boa forma dela.

"Boa tarde linda", "Meu deus deliciosa" e "linda, perfeita, maravilhosa..." foram alguns dos comentários.

Boa tarde gente! " Banho selfie" 😂😂💦💦 💦 Uma foto publicada por Solange Gomes (@gomessolange) em Ago 16, 2016 às 8:53 PDT

