Solange Almeida se casa com empresário em cerimônia íntima

Nesta quarta-feira, 19, Solange Almeida revelou aos seus fãs que está casada. A cantora e o empresário paraense Leandro Andriani fizeram uma cerimônia apenas para amigos mais próximos. O casal está junto desde janeiro deste ano.Na legenda da foto postada em seu Instagram, a ex-vocalista do Aviões do Forró relembra seu primeiro casamento e conta que decidiu se casar novamente e recomeçar.

"Eu escolhi acertar. Um dia, sonhei com uma casa. Nela, havia filhos, marido, um lar. Acreditei, apostei, vivi, caí e levantei. Ao contrário de muitos, eu me levanto depois das quedas, eu acredito mesmo com medo. Hoje, tomei uma grande decisão: decidi voltar a ter meu lar. Acho que posso, que mereço. Decidi casar e tentar acertar", escreveu Solange.

"Eu só vou para frente, porque quem me protege não vive de passado, mas de futuros brilhantes. E hoje começa o meu. Alegre-se comigo, será uma grande honra. Le Andriani, meu marido lindo, te amo!", completou. Solange assumiu o relacionamento em janeiro, o primeiro desde que se divorciou de Wagner Miau em 2015.

