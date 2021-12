Solange Almeida nega retoque em foto e rebate seguidora

A boa forma de Solange Almeida, 41, provocou furor na internete nesta segunda-feira, 22. Ela postou uma foto com uma das filhas e mostrou o bumbum sem celulites. Alguns seguidores falaram que ela usou photoshop, o que irritou a cantora do Aviões do Forró.

"Por incrível que pareça não tem (photoshop). E se tivesse falaria. No bumbum não tem celulite, lhe garanto! E se tivesse deixaria, algo bem normal. Quase toda mulher tem. Não tenho problema com isso. O que as passoas não acceitam é que uma mulher com quase 42 anos, que já foi obesa, está em boa forma como eu estou. Eu me cuido para isso! Beijos linda!"

Solange já chegou a pesar 120kg e fez uma redução de estômago há oito anos.

