Maddie Briann, sobrinha de Britney Spears, está consciente. A menina, de apenas oito anos, sofreu um grave acidente quando dirigia um quadriciclo no último domingo, 5.

"Os médicos a ressucitaram e Maddie foi transferida para um hospital local. Ela está ciente do que acontece a seu redor e reconhece os membros da família, que têm mantido uma vigília de 24 horas desde o acidente", disse a família Spears num comunicado publicado pela revista People.

"Ela está acordada e falando. Maddie continua a receber oxigênio e está sendo monitorada de perto, mas parece que ela não sofreu consequências neurológicas por causa do acidente", completa o comunicado.

Na última segunda-feira, 6, Britney pediu, em seu perfil do Twitter, que os fãs "orassem e mandassem pensamentos positivos" para Maddie.

