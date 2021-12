Simone e Simaria buscam pelo corpo do pai, enterrado como indigente

A dupla Simone e Simaria, mais conhecidas como As Coleguinhas, se emocionou nesta quarta-feira, 2, ao tocar em um assunto muito pessoal, o sumiço do pai. Elas relataram um drama familiar no programa "De Cara", na rádio FM O Dia.

As irmãs relembraram o passado e contaram no programa que o pai delas foi enterrado como indigente. "A gente não tinha dinheiro, não tinha nada. A gente morava numa casa de tábua, no meio do garimpo, que é onde você vai pra pegar diamante, pra ver se acerta na vida", afirmou Simaria.

Ela ainda contou que morava no "Garimpo do Arroz, um lugar muito perigoso. Todos os dias a gente via pessoas mortas na porta de nossa casa, assassinadas mesmo. Foi muito triste nossa infância com nossos pais. Minha mãe sofreu muito com meu pai. A gente não tinha nada na vida, estávamos ali tentando achar uma pedra. Aquele sonho de nordestino, que acha que vai achar uma pedra e vai mudar de vida, salvar a família. Meu pai estava sempre buscando uma vida melhor para nós duas", contou Simaria.

A cantora, emocionada, afirmou que o pai de 44 anos tinha ido tomar banho, quando "minha mãe chamou. Meu pai era assim, quando minha mãe chamava, ele respondia logo. E a gente era louca nele. Ele era incrível. Ele não respondeu. A casa era de madeira, quando olhei pelas frestas, vi ele deitado no chão, lembro até hoje, com a água caindo nos pés".

"Minha mãe não teve estudo e a gente era muito criança, os amigos que ajudaram a fazer o enterro. E foi assim. Hoje a gente briga na justiça pra conseguir achar o corpo pra fazer tudo direitinho, agora que a gente pode", explicou a cantora.

Sem conter as lágrimas, Simaria afirmou que na busca pelo corpo do pai, já encontrou outros dois corpos, mas nenhum era o dele. "Eu tinha 11 anos quando ele morreu. E eu nessa correria louca ainda não consegui parar pra resolver, porque depende da justiça para determinar um dia, para exumar o corpo", disse.

